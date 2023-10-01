عضو الحوار الوطني يطالب الرئيس السيسي بالترشح: عبرت ببلادنا إلى بر الأمان

طالب الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مؤكّدًا أنَّ الرئيس استطاع أن يعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان، ونجح في مواجهة الإرهاب الغاشم في سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

إنجازات الرئيس السيسي

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بـ الحوار الوطني، في تصريح لـ «لوطن»، أنَّ الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطور وتنمية شاملة في جميع المجالات، إذ أولى الرئيس السيسي المواطن البسيط اهتمامًا خاص بزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي حققت نهوض بالريف المصري، وتخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وتابع «صبري»، أنَّ ترشح السيسي لولاية جديدة ضرورة حتمية، لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنَّ كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر حكاية وطن بالأمس كانت كاشفة، وسلطت الضوء على حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، والعقبات التي واجهتها واستطاعت الدولة التغلب عليها بفضل قيادتها الحكيمة.