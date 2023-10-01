نقابة العاملين بالنقل البري تطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

طالب أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية مقبلة، مشيرا إلى أن النقابة من أوائل الكيانات في مصر التي أعلنت دعمها للرئيس السيسي وطالبته بالترشح لولاية جديدة.

وأكد رئيس النقابة العامة للنقل البري لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الأسباب وراء تأييد النقابة للرئيس السيسي، منها أنهم عاملون بالنقل البري ويمرون على كل شرايين الحياة بالدولة، ويشهدون الإنجازات في الشوارع طوال الوقت.

نقابة العاملين بالنقل البرى تطالب الرئيس بالترشح

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وكل لجانها الفرعية بمحافظات مصر، الرئيس السيسي، في بيان رسمي سابق، بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، للحفاظ على الإنجازات ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأت منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاريخها المعاصر، إذ نجحت مصر في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.