نقيب المهن التمثيلية يطالب الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة القادمة أمر لا بد منه، مشيرا إلى أن جميع الفنانين يطالبون بذلك بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

أشرف زكي يؤيد ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة

وأضاف الدكتور أشرف زكي لـ«الوطن»، أن ترشح الرئيس السيسي يعطي بارقة أمل فيما هو قادم، واستمراره لفترة رئاسية جديدة يعني بالتبعية مزيدا من الاستقرار والأمن والأمان، ومستقبلا مزدهرا للفن، وهو ما شاهده الجميع في عهده.

وأشار نقيب الفنانين، إلى أن حال الفن أصبح أكثر تقدما خلال الآونة الأخيرة، وظهر ذلك جليا على الأعمال الفنية القوية، سواء في السينما أو الدراما، وهو ما انعكس على شباك التذاكر وحصول أفلام في آخر أعوام على إيرادات عالية، كما زادت نسب مشاهدات المسلسلات عبر القنوات المختلفة.

ويتوافد المواطنون حاليا على مقار الشهر العقاري من أجل عمل توكيلات للمرشحين المحتملين لـ الانتخابات الرئاسية الحالية، قبل فتح باب الترشح رسميا يوم 5 أكتوبر المقبل، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.