«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 785 رأس ماشية ضد الأمراض

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة البيطرية في قرية «صندلا» التابعة لمركز كفر الشيخ، مستمرة في تقديم العديد من الخدمات البيطرية المجانية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تحصين ورش وتجريع عدد 785 رأس ماشية.

قافلة مجانية لتحصين الماشية

وأشار الدكتور «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القافلة البيطرية تتضمن العديد من التخصصات البيطرية التي تصب في مصلحة الثروة الحيوانية وتعمل على تنميتها بشكل كبير، مشيرا أنها ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري لتحقق أهدافها في تحصين أكبر قدر ممكن منها.

212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأضاف أن تعداد الماشية في محافظة كفر الشيخ نحو 212 ألف رأس ماشية، وهو وتحتاج إلى رعاية بالغة، عن طريق تكثيف الحملات البيطرية في ربوع المحافظة، للحفاظ عليها من الأمراض والعمل على زيادة أعدادها.