«الميتافيرس».. صدور أول كتاب يكشف تفاصيل العالم الافتراضي في الوطن العربي

أصدرت دار النهضة العربية، كتاب «الميتافيرس.. مستقبل العالم الرقمي»، للكاتب الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإذاعة والتليفزيون وخبير الإعلام الرقمي، ضمن مجموعة مؤلفاته حول الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية الحديثة.

مستقبل «الميتافيرس» واستخداماته

يوضح كتاب «الميتافيرس.. مستقبل العالم الرقمي»، مستقبل الميتافيرس واستخداماته وتأثيراته المختلفة على جميع نواحي النشاط الإنساني، إذ أنه ليس مجرد عالم ترفيهي؛ ولكن منظومة متكاملة للتواصل البشري والاستثمار المالي ويستطيع المستخدمين تحقيق أرباح واستثمارات كبيرة بواسطة عوالمها المختلفة، وهو الاتجاه الذي اتجهت إليه كثير من الدول والشركات العالمية، إذ تستثمر في الميتافيرس والأصول الرقمية بها لتحقيق استثمارات مستقبلية كبيرة.

ويتضمن كتاب «الميتافيرس.. مستقبل العالم الرقمي» ثلاث فصول، يركز الفصل الأول على مفهوم الواقع الافتراضي ومعدات الدخول لعالم الميتافيرس، ويشرح الفصل الثاني منظومة عمل الميتافيرس ويشرح بالتفصيل كل من؛ تقنية «سلسلة الكتل - البلوك تشين» والعملات الرقمية المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال الـNFTs، بينما يركز الفصل الثالث على كل الموضوعات المتعلقة بالميتافيرس وعوالمه المختلفة وكيفية الدخول لتلك العوالم والتعامل معاها⁦.

طبيعة «الميتافيرس» وعوالمه المختلفة

من جانبه، أشار الدكتور فتحي شمس الدين أن كتاب «الميتافيرس.. مستقبل العالم الرقمي»، يعد أول تأصيل نظري وعملي يشرح عالم الميتافيرس في الوطن العربي، ويعد الكتاب مرجعًا للباحثين والمهتمين بمجال الميتافيرس، نظرًا للمحتوى النظري والعملي يقدمه الكتاب لقارئيه.