«الاتصالات»: نعمل على وضع معايير آمنة ومستدامة لتجارب الميتافيرس

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر بدأت تجارب استخدام تكنولوجيا الميتافيرس في مجالي التعليم وقطاع السياحة؛ ويجرى العمل حاليا على وضع معايير آمنة ومستدامة وشاملة، بمشاركة خبراء دوليين.

الأخذ بعين الاعتبار للأبعاد المختلفة

وأضاف أن الأبعاد المختلفة للميتافيرس، تشمل البنية التحتية والتفاعل بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، وقابلية التشغيل البيني، وأمن وحماية البيانات ومعلومات التعريف الشخصية، والإتاحة والاستدامة، واللوائح والجوانب الاقتصادية.

الاهتمام بالتكنولوجيات الخاصة بتقنيات الميتافيرس

وأشار إلى أن مصر تنفذ عددا من برامج بناء القدرات التي تهتم بالتكنولوجيات الخاصة بتقنيات الميتافيرس بالتعاون مع شركاء الصناعة؛ مشيرا إلى نشاط مركز التميز فى مجال التكنولوجيا المساعدة، التابع للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أحد الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يعد بيئة مواتية للبحث والتطوير في التكنولوجيات ذات الصلة بالميتافيرس.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه المهندسة غادة لبيب، نائب الوزير للتطوير المؤسسي، على هامش فعاليات ورشة عمل حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بمبادرة من شركة ميتا، وبالشراكة مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.