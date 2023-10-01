تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD.. «هتزود معلوماتك»

يهتم الكثيرون من متابعي الأفلام الوثائقية بمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD، إذ تحوي القناة مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية في جوانب مختلفة، والتي تثرى المعرفة لمشاهديها.

ونستعرض في السطور التالية تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD، ضمن الخدمات التي نقدمها للقراء.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

القمر: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات HD

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

وتعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات المتخصصة في المجالات العلمية والتكنولوجية والتاريخية والزراعية وعالم الأطفال، والبحار.

كما أن قناة ناشيونال جيوغرافيك غنية بمجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية التي تناسب جميع الفئات العمرية، منها التعليمي والتاريخي، والتكنولوجي، والصناعي.

يشار إلى أن القناة تحرص على إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام المرتبطة بعالم الحيوان، والغابات المفتوحة والحيونات المفترسة في الغابات المفتوحة.