تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2022

يهتم قطاع كبير من المشاهدين بمتابعة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد بعد إعلان القناة الوثائقية كيفية ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمتابعة الأفلام الوثائقية والبرامج الثقافية التي تعرض على مدار 24 ساعة باللغة العربية وبشكل مجاني.

في التقرير التالي، ينشر موقع بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للجمهور في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على القمر الصناعي نايل سات، إضافة إلى الأقمار الصناعية الأخرى لمتابعتها، وفق الموقع الرسمي للقناة في السطور التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022

ويمكن تحميل القناة الوثائقية على التلفاز على القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الثقافية الجديد والتي جاءت كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة 11411.

- الجودة: خاصية الـHD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معدل التصويب: 3/4.

تردد القناة على نايل سات بخاصية SD

وعلى الراغبين في تشغيل القناة بخاصية SD، ضبط المعلومات الآتية:

- تردد 11526.

- الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز: 27500

- معدل التصويب: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 على عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804 MHz

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصويب: 3/4 أو Auto.

خطوات تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز

وحتى تتمكن من تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك الوثاقية، يمكن ضبطها كما يلي:

- الدخول على إعدادات جهاز الريسفير من خلال جهاز التحكم.

- اختيار التركيب، ثم الضغط على التثبيت اليدوي.

- سيطلب منك تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة يكون «النايل سات».

- أدخل كل البيانات المتعلقة بالتردد، ثم اضغط على بحث.

- اختر حفظ القنوات على الجهاز، ويمكنك متابعة القناة بشكل مجاني.