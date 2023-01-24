تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار 2023

نشرت قناة ناشيونال جيوغرافيك، ترددها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك لمحبي متابعة المغامرة والعلوم البيئية التي تختص بها القناة وتعرضها في أفلام وثائقية.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار على نايل سات وعرب سات وفق الصفحة الرسمية للقناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

وجاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار، كما يلي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 11411.

جودة قناة ناشيونال جيوغرافيك: خاصية الـHD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

كما يمكن ضبط القناة عبر التردد التالي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على الريسيفر

الدخول على الإعدادات في جهاز الريسفير.

اختيار التركيب.

الضغط على التثبيت اليدوي.

اختيار القمر الصناعي.

كتابة كل البيانات التي تكون متعلقة بالتردد.

انقر على خيار بحث.

النقر على خيار حفظ القنوات على الجهاز.

وبدأ بث قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في عام 1996، وتعرض القناة العديد من البرامج الخاصة بالحياة البرية والغابات وعلوم البيئة والمغامرات المختلفة، فيذاع عبر شاشتها برنامج حوش البرية، وفي البرية مع بير غريلز، وبرنامج وحدة إنقاذ السيارات، وبرنامج الحرب العالمية الثانية جحيم البحار.