وزير النقل: تطوير 671 مزلقان و246 محطة سكة حديد

استعرض وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية في قطاعات النقل المختلفة خلال تسع سنوات، في الفترة بين عامي 2014 حتى 2023، في ضوء رؤية الرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن خطة تطوير نظم الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية تضمنت تطوير إشارات ميكانيكية تعمل يدويا إلى العمل إلكتورنيا.

ووذكر وزير النقل، أن الأبراج كانت رديئة وضعيفة جدا، وتم تطوير أبراج الإشارات والتحكم في 60 برجا على 3 خطوط رئيسية، وتم الانتهاء من تطويرها بالكامل.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن الاشارات كلها كانت ميكانيكية ولكنها الآن أصبحت كلها كهربائية ضوئية، كما أن البرج من الداخل كان يدويا، وأصبحت كلها تعمل بالتحكم الإلكتروني داخل أبراج المراقبة.

وأشار إلى تطوير 671 مزلقان من 1021 مزلقان، وأصبحت كلها أوتوماتيكية، كما تم تطوير 246 محطة من 708 وجاري تطوير باقي المحطات، لافتا إلى كل المحطات لها بوابات آلية ونظام حجز آلي وحوكمة شديدة على كل المحطات.

وشرح الوزير، أن أحدث المحطات وأكبرها والأكبر على مستوى الشرق الأوسط هي محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل، والتي تربط سكك حديد الصعيد كلها بالقاهرة والإسكندرية، وهي جاهزة للافتتاح في أعياد نصر أكتوبر القادمة، مشيرا إلى تطوير 33 ورشة لصيانة السكك الحديدية وتجهيزها بمعدات حديثة للغاية، كما تم إنشاء 5 ورش جديدة.