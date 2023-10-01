«الفنون التشكيلية» ينظم اللقاء الثاني بشباب الفنانين في الأقصر

أعلن قطاع الفنون التشكيلية، إقامة اللقاء الثاني من اللقاءات الميدانية بشباب الفنانين والتي تقام على هامش صالون الشباب الدورة الرابعة والثلاثين، وذلك في الثانية عشرة ظهر 3 أكتوبر الجاري بكلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

ودعا القطاع الفنانين للمشاركة في هذا الحوار المفتوح، الذي يشارك فيه كل من الدكتور أحمد محيي عميد الفنون الجميلة بالأقصر، والفنان علي حسان، وأحمد صابر ويدير اللقاء الفنان محمود حمدي.

صالون الشباب 2024

على هامش صالون الشباب الدورة والمقرر افتتاحها بقصر الفنون 4 يناير2024 تحت عنوان «من أجل فن ينمو»، بدأ قطاع الفنون التشكيلية اللقاءات الميدانية مع شباب الفنانين من محافظة الإسكندرية، وعقد اللقاء الأول في 30 سبتمبر 2023 في الثانية عشرة ظهرا بمتحف الفنون الجميلة في الإسكندرية.

وكان قطاع الفنون التشكيلية أعلن تفاصيل المشاركة والاستعداد للدورة المقبلة من صالون الشباب، مشيرا إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 15 نوفمبر المقبل، وتعلن نتيجة الفرز 25 من الشهر نفسه، ويبدأ تسليم الأعمال المقبولة من 30 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر المقبل.