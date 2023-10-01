رئيس منطقة أسوان الأزهرية يشارك بطابور الصباح في أول أيام الدراسة

انطلقت الدراسة في معاهد منطقة أسوان الأزهرية في يومها الأول، وسط تواجد مديري المراحل والإدارات والموجهين للتأكد سير العملية التعليمية والانضباط، والالتزام مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحرص الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، على حضور طابور الصباح في معهد فتيات دراو الإعدادي والثانوي النموذجي.

محافظ أسوان يوجه بتفقد مواقع الدراسة

وفي إطار جهوده لمتابعة العملية التعليمية، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم جولات تفقدية بعدد من المدارس في المحافظة في أول أيام العام الدراسي الجديد، بهدف مراقبة سير العملية التعليمية في المدارس التي تعمل في فترتي الصباح والمساء.

من جهتها تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، عددًا من مدارس أسوان بحضور عبد الكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادي عبد اللطيف، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وشوقي مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وكمال حلمي، رئيس مركز ومدينة دراو، بالإضافة إلى القيادات التعليمية والتنفيذية.

وبدأت الزيارة بمدرسة النجاجرة الابتدائية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، والتي تحتوي على 28 فصلا دراسيا وتضم 1458 طالبًا.

وتم استكمال الزيارة بمدرسة السبيل بحري الإعدادية المشتركة، والتي تحتوي على 12 فصلا دراسيا، ويبلغ عدد طلابها 600 طالب.

نائب محافظ أسوان توجه بإزالة سور داخلي بإحدى المدارس

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد، بإزالة سور داخلي بالمدرسة لتسهيل حركة دخول وخروج الطلاب، وتحسين مستوى النظافة العامة، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها خلال الزيارة.