انطلاق الدراسة في المحافظات اليوم.. أعلام مصر تزين طابور الصباح (صور)

انتظمت الدراسة اليوم الأحد، للصفوف الأولى في جميع المراحل التعليمية بعدة محافظات، وشهد طابور الصباح انتظام التلاميذ، وترديد السلام الوطني، بالإضافة للأغاني الوطنية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

انطلاق الدراسة في البحر الأحمر

واستقبلت مدارس البحر الأحمر تلاميذ الـ«كي جي» والصفوف الأولى في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالإدارات التعليمية السبعة بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

طابور الصباح على أنغام أغنية «باسم الله الله أكبر»

وأشعلت مدارس الغردقة حماس الطلاب بالسلام الوطني وأغنية «بسم الله الله أكبر»، حيث تفاعل الطلاب في طابور الصباح وشهد تحية العلم حماسا شديدا، ثم ألقى مديرو المدارس كلمة الافتتاح وبدأت الدراسة بالحصة الأولى.

وكيل تعليم يتفقد مدارس البحر الأحمر

وتفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وكمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، عددا من المدارس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظامها، وشدد على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكل الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص لتوفير المناخ المناسب للطلاب.

مدارس دمياط تستقبل طلاب الصفوف الأولى

وفي محافظة دمياط، استقبلت المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية، الطلاب في أول أيام الدراسة، وسط أجواء حماسية وسعادة التلاميذ ببدء الدراسة.

وحمل تلاميذ الصفوف الأولى في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، البالونات وأعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية وهتافات «تحيا مصر»، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

انتظام الدراسة في مدارس الدقهلية

وفي المنصورة بمحافظة الدقهلية، توافد الطلاب صباح اليوم الأحد على المدارس برفقة أولياء الأمور، وانتظمت الدراسة في أول أيامها، بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى.

وتفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عددا من المدارس صباح اليوم، ومن ضمنها مدرسة المنصورة المتميزة للغات ومدرسة محمد متولي الشعراوي، مشددا على تقديم خدمة تعليمية متميزة والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب والرد على استفساراتهم وسرعة حل مشكلاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم وتوفير سبل الراحة وتوفير الأجواء الهادئة المناسبة للدراسة.

مدارس الدقهلية تستقبل 1.6 مليون طالب

كما قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في تصريحات صحفية، إن الإدارات التعليمية انتهت من الاستعدادات لاستقبال الطلاب، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية بها 3857 مدرسة تستقبل مليون و660 طالبا وطالبة، وذلك بكل المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة.

2141 مدرسة في قنا تستقبل الطلاب

كما استقبلت مدارس قنا، الطلاب اليوم في أول أيام الدراسة بالمحافظة، وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن جميع المدارس واستعدت واستقبلت الطلاب اليوم في مدارس المحافظة، موضحا أنه وجه بتوفير المناخ المناسب للطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد، أمس السبت للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، والأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، بعدد 2141 مدرسة.

جدول حضور الطلاب في الأسبوع الأول ببني سويف

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، جدول حضور الطلاب في الأسبوع الأول من الدارسة بحضور الصفوف الأولى اليوم الأحد بمختلف المراحل التعليمية ابتداء من رياض الاطفال وحتى الثانوي العام، للتعرف على أماكنهم في الفصول والتوزيع وغيره، على أن تبدأ باقي الصفوف الدراسة تباعًا من اليوم التالي.

وأشار محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى انتشار فرق المتابعة والموجهين بمختلف المدارس، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها.

انتظام الدراسة بـ2298 مدرسة بكفر الشيخ

وانتظمت الدراسة بـ2298 مدرسة بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ في ظل حالة من التفاؤل بين الطلاب والطالبات.

وتناول طابور الصباح والإذاعة المدرسية، المشروعات القومية المتعددة التي شهدتها المحافظة والجمهورية بكافة القطاعات، خاصةً المشروعات القومية بكفر الشيخ، ومنها مزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس، ومصنعي الرمال السوداء، وإنشاء 7 مستشفيات جديدة، وإنشاء مركز الأورام، والمنطقة اللوجستية، وغيرهم من المشروعات الجارية إنشاؤها.

محافظ بورسعيد يطالب التلاميذ بالاعتماد على الكتب المدرسية

وفي بورسعيد، طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم، إدارات المدارس بتعليم الطلاب كيفية مذاكرة والاعتماد على الكتاب المدرسي بدلا من الدروس الخصوصية التي تستنفذ وقت الطالب وأموال الأسرة، وذلك في أول أيام الدراسة.

وتفقد محافظ بورسعيد، مدرسة علي مبارك الابتدائية ومدرسة الزهور الإعدادية بنات ومدرسة إبراهيم الرفاعي التجريبية المتميزة، ونصح الطلاب بضرورة الاعتماد على الكتاب المدرسي.

وكانت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قسمت بدء العام الدراسي إلى مراحل، حيث انتظم تلاميذ الحضانة والصفوف الأولى في المراحل الثلاثة، ثم طلاب باقي الصفوف تباعا خلال الأسبوع الأول من الدراسة.