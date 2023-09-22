عقوبة تأخر الطالب عن طابور الصباح ودخول الحصة (مستندات)

حددت لائحة الانضباط المدرسي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مخالفات المستوى الأول والإجراءات العلاجية الخاصة التي يجب تطبيقها على الطالب في حالة ارتكابها، وهي كالتالي:

- التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره دون عذر مقبول، يتم توجيه الطالب وإرشاده والتوجيه من قبل المعلم والأخصائي الاجتماعي والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير ويعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

إنذار بالفصل للطلاب المتأخرين

وأوضحت لائحة الانضباط المدرسي أنه يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية في ضوء التقرير المعد من الأخصائي الاجتماعي لأخذ أحد الإجراءات التالية:

- تخفيض درجة المستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10% وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.

عقوبة تأخر الطالب عن الحصة دون عذر مقبول

- مخالفة تأخر الطالب عن دخول الحصة دون عذر مقبول يتم استدعاء ولي الأمر ويتم توجيه الطالب وإرشاده والتوجيه من قبل المعلم والأخصائي الاجتماعي والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير ويعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.

في حالة التكرار يتم عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية وتخفيض درجات سلوك بما لا يتجاوز 15% ويسجل غياب حصة، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 3 أيام مع إخطار ولي الأمر