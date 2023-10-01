أبرز منجزات الثقافة.. 1000 فعالية فنية وفكرية و 347 نشاطًا بالمسارح المتنقلة

شهدت الدولة المصرية، الكثير من الإنجازات على المستوى الثقافي، بهدف رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة، عن طريق تعظيم دور المؤسسات الثقافية وتأثيرها وتوسيع نطاق وصولها لمختلف فئات المجتمع، ويعد تحقيق العدالة الثقافية أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل وزارة الثقافة المصرية، ويهدف هذا المحور إلى توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوزان، باعتبار الثقافة حقا أصيلا لكل المواطنين كما نص الدستور المصري لعام 2014.

وتعمل الحكومة على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، حيث شرعت في تنفيذ عدة مبادرات لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع من خلال إطلاق مشروعات عديدة، أبرزها مشروع «سينما الشعب، وعاش هنا، وذاكرة المدينة، ومشروع حكاية شارع، ومبادرة ثقافتك كتابك، ومبادرة المؤلف المصري».

إنجازات الثقافة في أرقام

أضافت الحكومة خلال كتاب أصدره مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، إلى عدد من الإنجازات في المجال الثقافي ومنها:

وصل إجمالي عدد المسارح إلى 148 حتى عام 2023.

59 مكتبة مدرسية تم تزويدها بـ 11.3 ألف كتاب ضمن خطة المشاركة في مبادرة حياة كريمة.

347 نشاطا تم تنظيمه في إطار مشروع المسارح المتنقلة في 41 قرية بـ9 محافظات.

38 هو ترتيب مصر في مؤشر القوة الناعمة من بين 121 دولة على مستوى العالم الصادر عام 2023.

1000 فعالية فنية وفكرية وإبداعية قدمتها وزارة الثقافة في 52 قرية ونجع وتوابعها بـ 3 محافظات، هي «أسيوط وقنا والفيوم».

1600 فعالية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق مشروع السعادة لنزلاء دور االرعاية من كبار السن والأيتام عام 2022.

231 مليون جنيه تكلفة افتتاح مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية عام 2020، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر.