وزيرة الثقافة: إقامة حفل توقيع كتاب لطفلة لأول مرة في تاريخ مصر

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن جائزة المبدع الصغير أول جائزة يجري منحها للأطفال ضمن الجوائز التي تقدمها الدولة، مشيرًة إلى أنه لم تم تكن هناك أي جوائز يجري تقديمها للأطفال من قبل ضمن جوائز الدولة، كما أن تمنح للأطفال من سن 6 الى 18 عاما، وذلك في فروع الفنون والآداب والابتكارات العلمية.

مركز الإبداع الفني في الأوبرا

أضافت وزيرة الثقافة، خلال جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «اللي بيفوز بالجوائز دي وزارة الثقافة بترعاه ويلتحق بمراكز الإبداع، ومركز الإبداع الفني في الأوبرا، والأطفال اللي بيكتبوا قصص بنقوم بطباعتها وطرحها بالمكتبات العامة».

طباعة أول كتاب لطفله

وتابعت: «معرض الكتاب في يناير 2023، شهد أول كتاب يطبع لطفلة عندها 12 عاما، وجرى عمل حفل توقيع لها، وكان شيئا ملهما للغاية، إذ جلس الأطفال حولها وهي تحكي تجربتها لهم في الكتابة لأول مرة والفوز بالجائزة».

«ابدأ حلمك» بالسينما والمسرح

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه في مجال اكتشاف وتنمية المواهب، لدينا مشروع «ابدأ حلمك بالسينما» و«أبدأ حلمك بالمسرح»، وهي من المشاريع الجديدة لوزارة الثقافة، بالتعاون مع الجامعات، وشاركنا في جامعات من 8 محافظات عن طريق التعاون مع هيئة قصور الثقافة في المحافظات والجامعات لاكتشاف المواهب في السينما والمسرح».

أشارت إلى أن ذلك المشروع يقوم على دورات تدريبية للمهتمين بتعلم فنون السينما والمسرح، وعمل مسابقة بينهم لاختيار أفضل العناصر، وبعد ذلك يتقدموا للمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة.