9 أكتوبر.. موعد امتحان القبول للمتقدمين لدبلوم النقد الفني بأكاديمية الفنون

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة موعد امتحان القبول للمتقدمين لدبلوم النقد ودبلوم التذوق، مشيرة إلى أنه يشمل امتحان تحريري يليه مقابلة شخصية، استعدادا للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024.

وقالت الأكاديمية في بيان صحفي إن موعد امتحان القبول للمتقدمين لدبلوم النقد ودبلوم التذوق الإثنين 9 أكتوبر، والساعة 4 مساء، يرجى الحضور 3:30 عصرا، للحصول على رقم الجلوس وسيكون بعد الامتحان التحريري توجد مقابلة شخصية للمتقدمين.

أقسام المعهد العالي للنقد الفني:

1- النقد السينمائي والتليفزيوني.

2- النقد الموسيقي.

3- النقد الأدبي.

4- نقد فنون الأداء الحركي.

5- نقد الفنون التشكيلية.

وتقبل أكاديمية الفنون في معهد النقد الفني خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم المفتوح والقادمين من خارج مصر.

وتقبل الأكاديمية كليات الآداب (لغات - مسرح - إعلام) والفنون ودار العلوم والآثار والإعلام واللغات والترجمة أو أي تخصص مشابه في أي جامعة خاصة أو أهلية داخل مصر أو خارجها، للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في النقد الفني أقسام المعهد

كما تقبل خريجي كليات تجارة وهندسة وطب وحقوق، وفي حالة مؤهل عال في مجال غير الآداب والفنون، يمكن الحصول على دبلومة في التذوق الفني، من المعهد العالي للنقد الفني بالقاهرة والإسكندرية.