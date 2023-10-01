السيسي: «بوضح الحقائق وأنا داخل على انتخابات علشان عايزين نبقى دولة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «بقول للمصريين أرصدة مصر وأصولها لما نيجي نتكلم عن أصل بـ300 مليار جنيه، ولكن اختزال علاقة الأصل بتخفيض سعر التذكرة إحنا بنضيع الأصل لأنه المستثمر لو حب يشغل مترو ويكسب منه مش هييجي، والناس لازم تعرف إن المترو جاي قرض وسلف».

وأضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «أنت بتدور على الجانب الجميل نخلي التذكرة متغلاش وأنا ببص على التجربة ككل الـ50 سنة اللي فاتت، وزير النقل جه طلب مني 25 مليار جنيه علشان نرفع كفاءة مترو حلوان، قولتله جايين دلوقتي والمترو مش جايب تكاليف تشغيله حتى، وبقول كدا علشان النقطة دي محل نقاش وخوف من المسؤولين والحكومة».

وتابع الرئيس السيسي: «مش مهم المحطات أنتوا افتتحتوها وجميلة، المهم تفضل جميلة زي ما هي وعلشان تفضل جميلة تشغيلها لازم يبقى اقتصادي، طيب الكلام ده تقوله وأنت داخل على انتخابات أه مش هنضحك على بعض لو عاوزين نبقى دولة علشان التريليون جنيه اللي اتصرفوا على السكة الحديد يجيبوا عائد».