الرئيس السيسي للمعترضين على إقامة المشروعات: «عايزين تبقوا بلد إزاي؟»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «الناس بتقول منعملش المواني ولا المناطق اللوجيسيتة وغيرها من المشروعات، طب أنتم عايزين تبقوا بلد إزاي؟ عايزين تاخدوا مكانكم على الخريطة إزاي؟ والكلام ده أنا بقوله عشان الناس تعرف الدولة بتتعمل إزاي؟»

وأضاف خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «مررت على دول أفريقية كثيرة وسألتهم حول صور الدعم الذي يقدمونه؟ وجدنا أنهم لا يقدمون أي دعم سواء للكهرباء أو البترول أو الأطعمة، وسألتهم عن دعم الزراعة، فقالوا ممكن نقدم أسمدة، وأنا بسأل السؤال عشان أتعلم وأفهم بلدي هي كده ليه؟».

وتابع: «الدولة أمرآخر غير الكلام، مينفعش يتقدم طلب إسكان اجتماعي، ونقدم للناس وعود، لازم نبني».