الرئيس السيسي: «قطر أنفقت 300 مليار دولار قبل كأس العالم علشان تبقى دولة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرقم الذي طرح من الحكومة 10 تريليونات جنيه من أجل خطة التنمية، «10 تريليونات على الأسعار الحالية تساوي 300 مليار دولار، ومن حوالي عام ونصف كان كأس العالم في قطر والإعلاميين عندنا قعدوا يهاجموا إزاي يتم إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة وتحويل قطر من حالة لحالة، مستغلين فرصة كأس العالم، قولتلهم بتقولوا كدا ليه ده هو ده الرقم اللي بيتصرف على دولة علشان تجهز نفسها وتبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها تبني قدرات لدولة فيها صرف صحي وكهرباء ومطارات».

وأضاف الرئيس حديثه بجلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «بدل ما تهاجموا افهموا، الوعي والصدق والفهم هو الأهم، وإحنا صرفنا 10 تريليونات جنيه بس في رحلة التنمية علشان الشركات اللي بتنفذ شركات مصر ولو دي شركات أجنبية الرقم ده على الأقل يتضرب في 3 ولكن من كرم ربنا أنه اللي عملناه اتعمل بشركات مصرية بالكامل».