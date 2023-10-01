الرئيس السيسي: أنهينا 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة 85 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أنهت 300 ألف وحدة سكنية بتكلفة 85 مليار جنيه «لما أجي أدفع 85 مليار للأسرة اللي مش حاسة أنها عايشة، ناس مرمية في الصفيح والمقابر، وحد يجي يقولي والبلد اللي مش لاقية تآكل تفرشلهم الشقة كمان؟.. أقولهم طبعا».

وأضاف الرئيس خلال حديثه في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «لو كنا بنفهم يعني ايه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله ده وأكتر منه وإحنا تعبانين ومش معانا نعمل كدا علشان ميبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، علشان محدش هيهاجم من بره لأنه ده تبعاته ضخمة جدا ومكلفة جدا مش بس عسكريا وماليا إنما من نظر القانون الدولي».

وتابع الرئيس السيسي، أنهينا 300 ألف وحدة بتكلفة 85 مليار جنيه وجرى فرش هذه الوحدات وكان الهدف التعبير عن أننا لن نترك الأهالي، «لو الناس بتتحرك هيقولك الناس بتتحرك نعملكم إيه؟».