حماة وطن بأسوان يستقبل مئات المواطنين لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي

واصل حزب حماة الوطن أمانة مركز ادفو بأسوان، استقبال المواطنين، لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي.

وتوجّه المشاركون إلى مكتب الشهر العقاري في إدفو في ساعات الصباح الأولى، حاملين الصور واللافتات التي تعبّر عن دعمهم للرئيس، لاستكمال الإنجازات التي تشهدها محافظة أسوان.

المواطنين يطالبون باستكمال مسيرة التنمية

وأعرب الموطنون، عن رغبتهم في استمرار التنمية بمحافظة أسوان تحت قيادة الرئيس السيسي، وحرروا توكيلات لتأييد للرئيس، ورددوا الهتافات أمام مقر الشهر العقاري للمطالبة بمواصلة المشروعات التنموية.

حماة وطن يواصل الحشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى

ويواصل الحزب عملية الحشد، تحت إشراف الفريق جلال الهريدي، وبمساعدة النائب الأول لرئيس الحزب اللواء أحمد العوضي والأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمين التنظيم العام الدكتور أحمد العطيفي.

وقال قاسم عبادي، إن قيادات وأعضاء الحزب يتسابقون لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر أن تجرى في شهر ديسمبر، وبذلك يكون حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يوثق توكيلات تأييد لترشيح الرئيس.