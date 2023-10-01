استعراض انتصارات أكتوبر بمدارس جنوب سيناء في أول أيام العام الدراسي

شهدت مدارس جنوب سيناء، اليوم الأحد، انتظام الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وحرص جميع مديري المدارس على حضور طابور الصباح وتحية العلم وقدموا التهنئة للطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد، كما حثوا الطلاب على الحفاظ على الحضور والانضباط يوميا داخل المدارس، والالتزام بالزي المدرسي ومواعيد الحضور والانصراف من المدارس.

استقبال العام الدراسي الجديد في جنوب سيناء

كما صرح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، 2023/2024، وتسعى مديرية التعليم بجنوب سيناء بتهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب، والمعلمين، وذلك بمختلف المراحل وأنواع التعليم وخلال فترة سير العملية التعليمية؛ بهدف تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن، وأشار إلى تخصيص اليوم الأول للدراسة لاستقبال الطلاب بالصفوف الأولى واليوم الثاني يخصص للصفوف الثانية وثم اليوم الثالث لبقية الصفوف.

طابور الصباح في مدرسة الزهور الثانوية بطور سيناء

وشهد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم الأحد طابور الصباح بمدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد، والتمارين الصباحية واستمع للإذاعة الصباحية وتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة الصباح التي تناولت انتصارات أكتوبر المجيد وبطولات وتضحيات الجيش المصري لاسترجاع أرضه.

واستهل وكيل الوزارة الكلمة بطابور الصباح بالترحيب بالضيوف وطالبات المدرسة في أول أيام العام الدراسي الجديد وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الذهبية لانتصار أكتوبر المجيد، مشيدا ببطولات وتضحيات الجيش المصري في سبيل استرجاع وطنه وجدد التحية لجيش مصر وقواتنا المسلحة وشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء أرضه.