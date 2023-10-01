رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب الجدد ويهنئهم بانطلاق العام الدراسي

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم، مراسم تحية العلم إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، مرددا شعار «بعلمك وعملك.. تبني وطنك».

وقال رئيس الجامعة إنّ الهدف من إطلاق الشعار تحقيق التطور المنشود، وفقًا لتوجهات الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناء ركائز الجمهورية الجديدة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، والذي يعد التعليم والتنمية المستدامة من محاورها الرئيسة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط دعم جهود مؤسسات الدولة المصرية، ومساعيها في إيجاد حلول علمية وواقعية لما تواجهه الدولة من مشكلات وتحديات، فضلًا عن استثمار طاقات الشباب لخدمة الوطن، وتطوير المجتمع، سعياً في المساهمة لتوفير السبل اللازمة؛ لتحسين الواقع الخدمي، والمعيشي للمواطنين.

الأخلاق الحميدة

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، والذي يأتي بعد مرور أيام قليلة من احتفال الأمة الإسلامية بالذكرى العطرة للمولد الشريف، والذي نستلهم من سيرته العطرة تعظيم أهمية العلم، والعمل، وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة، والتحلي بالأخلاق الحميدة.

انتظام سير العمل

ودعا الدكتور المنشاوي الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية؛ من أجل تحقيق طموحاتهم، وأحلامهم موجها عمداء الكليات، والمعاهد، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالوجود في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.