زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل جزر الكوريل في روسيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 ريختر سواحل جزر الكوريل في روسيا، حسبما أفادت الخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم.

مركز زلزال الكوريل كان في المحيط الهادئ

من جهتها، قالت رئيسة محطة «جنوب ساخالين» لرصد الزلازل التابعة للخدمة، إيلينا سيمينوفا: «وقع زلزال بقوة 5.7 ريختر في التاسع والعشرين من سبتمبر، وكان مركز الزلزال في المحيط الهادئ على بعد 123 كيلومترا جنوب شرق جزيرة إيتوروب، وعلى عمق 66 كيلومترا».

سكان كوريلسك يشعرون بزلزال بلغت قوته 3 درجات

أوضحت الخدمة الصحفية لمديرية وزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، أن سكان مدن كوريلسك وبلدات ريدوفو وكيتوفو في إيتوروب شعروا بزلزال بلغت شدته نحو 3 درجات على مقياس ريختر.

ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي إصابات أو دمار في الوقت الحالي، بحسب بيان مديرية وزارة الطوارئ الروسية.