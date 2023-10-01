مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة غدا لتأييد الرئيس السيسي لولاية جديدة

تنطلق مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بمحافظة الجيزة، غدا الاثنين، تضم أصحاب المدارس الخاصة وأعضاء مجالس الأمناء والآباء، والمعلمين بمدارس المحافظة، إذ يصل عددهم لأكثر من 30 ألفا؛ لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتنطلق مسيرة التعليم الخاص ومجالس الأمناء من مبنى مديرية التربية والتعليم بالجيزة حتى تصل إلى ميدان الجلاء بالدقي، رافعين اللافتات التي تطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

إنجازات «التعليم» في عهد الرئيس السيسي

تستهدف المسيرة الحاشدة إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين في أنحاء البلاد، أن العاملين بقطاع التعليم وقياداته والمعلمين وأولياء الأمور يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات وخاصة في مجال التعليم الذي شهد في الـ9 سنوات الماضية اهتماما بالغا من الرئيس لإعادة بناء الإنسان المصري وإعداد الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة المحلية والعالمية لأقرانهم في سوق العمل.

انحياز السيسي لإرادة الشعب

وتأتي المسيرة دعما للرئيس السيسى في إطار انحيازه لإرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو عام 2013 بكل ثقة واقتدار والذي كان على قدر المسؤولية يوم أن طالبه الشعب بالترشح لرئاسة مصر وقيادتها رغم ثقل المهمة وجسامة التحديات حمل على عاتقه أصعب المراحل التي مر بها الوطن.