كيف تبنّت الدولة مشروع تطوير التعليم؟.. زيادة عدد الفصول وميزانية ضخمة للتطوير

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الحكومة المصرية تبنت مشروعا لتطوير التعليم منذ عام 2018 بهدف تحسين ظروف التدريس في المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، خصص منها 100 مليون دولار أمريكي لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضافت وزارة التعليم، في تقرير صادر عنها، أنّه فيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائي، تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافي إلى 100% بدءا بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد الصافي إلى 98% والتوسع في أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%.

توفير قوة تدريسية مدربة وكافية

وللنهوض بالتعليم في المرحلة الإعدادية، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ الدولة عملت على توفير قوة تدريسية مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية، بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الإعدادية، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح، وتحسين حقيقي لتحصيل الطالب، ورفع مستوى تعلمهم خاصة في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة.

تعيين 30 ألف معلم 2023

وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوي وإتاحته للجميع، تعمل الدولة من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجي التعليم الإعدادي، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامي، وتدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.

تكلفة تعيين 30 ألف معلم 2023

- حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعي خلال العام 2022-2023 بلغ 118 مليار جنيه.

- 552 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022-2023 مقابل 466.4 ألف فصل للعام الدراسي 2013.