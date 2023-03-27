مجلس الأمن الروسي: لا نستبعد تسبب واشنطن في الهجمات الإرهابية بأوروبا

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إننا لا نستبعد وقوف واشنطن خلف الهجمات الإرهابية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بهدف زعزعة الاستقرار في القارة.

تدريب الإرهابيين على يد المخابرات المركزية الأمريكية

وأضاف باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الناطقة بلسان الحكومة الروسية اليوم الاثنين: «إذا تذكرنا أن تنظيمي القاعدة وداعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية تم إنشاؤهما في وقت ما من قبل الولايات المتحدة، وأن الإرهابيين في سوريا والعراق يتدربون على أيدي مدربين من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، فمن غير المستبعد أن يقف ذات الأشخاص خلف التحضير لهجمات إرهابية في أوروبا بهدف زعزعة استقرار الوضع في القارة، التي لا تبالي الولايات المتحدة بمستقبلها».

وتابع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: «إلى جانب المهاجرين سافر إلى أوروبا ممثلو الجماعات الإجرامية والمسلحين، بينما كان مرتكبو الهجمات الإرهابية البارزة في السنوات الأخيرة في لندن وبروكسل وباريس من مواطني الاتحاد الأوروبي مقيمين في جيوب عرقية موجودة بالفعل في أوروبا».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي في مأزق يتعلق بمشكلة الهجرة، فكثير من المهاجرين لا يريدون الاندماج في الأسرة الأوروبية ويريدون إنشاء خلافة خاصة بهم وإجبار السلطات المحلية والسكان على العيش وفقًا لقوانينهم.