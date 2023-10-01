تعيين قيادات أكاديمية جديدة بـ 3 كليات في جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأحد قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية الجديدة بكليات: التجارة، والطب البشري، والفنون الجميلة.

النهوض بكليات الجامعة

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ القيادات الجديدة، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، وجههم باستمرار العمل بكفاءة وفعالية؛ للنهوض بالجامعة في مختلف المستويات الإدارية، والتعليمية، والبحثية، مع الاهتمام بوضع الضوابط اللازمة؛ لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، وذلك بما يتوافق مع رؤية، وخطة الجامعة الساعية؛ لتحقيقها.

كلية التجارة

تضمنت قرارات كلية التجارة؛ تعيين الدكتورة أمل أحمد حسن الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بالكلية وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة إنجي فاروق أحمد مراد الأستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين، رئيساً لمجلس القسم؛ وذلك لمدة 3 سنوات.

كلية الطب

كما تضمنت القرارات؛ تعيين الدكتورة مديحة محمد حسين العطار الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية الطب البشري، رئيساً لمجلس القسم؛ وذلك لحين بلوغها السن القانونية للمعاش.

كلية الفنون الجميلة

وتضمنت قرارات كلية الفنون الجميلة؛ التجديد للدكتورة سحر بطرس نجيب القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والإشراف على قسم التصوير بالكلية؛ وذلك لمدة عام.

وتجديد تولي الدكتور محمد محمد عبدالحكيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والإشراف على قسم الجرافيك بالكلية؛ وذلك لمدة عام.

والتجديد للدكتور محمد حلمي الحفناوي قائما بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والإشراف على قسم العمارة؛ وذلك لمدة عام.

فضلاً عن تجديد قيام الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار الأستاذ المساعد بقسم الديكور؛ بعمل رئيس مجلس القسم؛ وذلك لمدة عام.

والتجديد للدكتور محسن محمد سليم الأستاذ بقسم النحت، بالعمل رئيسا للقسم لمدة عام.