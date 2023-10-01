رئيس الوفد يتابع تحرير توكيلات ترشحه للرئاسة بروض الفرج والمهندسين

قام الدكتور عبد السند يمامة، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، بجولة بمكتبي توثيق الشهر العقاري بروض الفرج والمهندسين؛ لمتابعة عملية تحرير توكيلات المواطنين لدعم ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية.

«يمامة» يعد بوضع حلول جذرية لبعض المشكلات

والتقط الدكتور عبد السند يمامة، الصور مع محرري التوكيلات له، وتناقش معهم في العديد من المشكلات التي تواجههم ووعد بوضع حلول جذرية للمشكلات العامة التي تهم جميع المصريين في برنامجه الانتخابي.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أثناء لقائه برئيس مكتب توثيق توكيلات الشهر العقاري بروض الفرج كيرلس جميل، أنه يضع نصب عينيه الأزمة الاقتصادية الحالية والتي يعكف على وضع حلول لها مع مجموعة من المتخصصين، سيعلن عنها في البرنامج الانتخابي المتكامل، بعد تقديم أوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات.

رافق الدكتور عبد السند يمامة، في جولته، الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد، والمتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، واستقبله مؤيدوه بالهتافات الداعمه لترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، ولحزب الوفد، منها «عاش الوفد ضمير الأمة».