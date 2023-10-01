«الإصلاح والنهضة» يدعو للاحتشاد في الميادين لمطالبة الرئيس بالترشح في الانتخابات

أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكل قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

دعوة الرئيس للترشح

وأكد الحزب دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، وأهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة، ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

دعم الرئيس السيسي

وشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة أنه يضع جميع مقارات الحزب في كل المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس، وأنه وجه قواعده في كل المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.