هل يستمر عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني عند وفاة الوريث؟.. محام يوضح

لا يزال قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقة المؤجر بالمستأجر ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما، من خلال بنود قانونية واضحة، وتساءل عدد من مؤجري العينات بالعقود القديمة هل يستمر عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني حال وفاة الوريث؟ خاصة بعد حكم محكمة النقض الأخير.

ومن جانبه، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن قانون الإيجار القديم نص على توريث العين المستغلة للنشاط غير السكني لمرة واحدة فقط، دون غير أي لورثة المستأجر الأصلي، ولا يمتد لورثة الورثة.

وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن»، أن حكم محكمة النقض ينصب على منفعة يستغلها القانون للمستأجر وورثته لمرة واحدة، وليس ورثة ورثته فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته وينقضي العقد بوفاة مورثهم.

عقود الإيجار القديمة

وجاء حكم محكمة النقص الأخير بتعديل النص الآتي «فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

الإيجارات القديمة

وذكرت محكمة النقض النص المعدل «لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة والنص في المادة الخامسة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، ومعنى هذا أنه لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.