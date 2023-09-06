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ما هي الفئات المعنية بـ فسخ عقود الإيجار القديم في 2027 ؟ .. قانوني يوضح

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:44 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الإيجار القديم _ أرشيفية

الإيجار القديم _ أرشيفية

حدد قانون رقم 10 لسنة 2022 مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وأوضح القانون أن مصطلح «الأشخاص الاعتبارية» يُطلق على مؤسسات الدولة بشكل عام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الأوقاف والشركات التجارية، والطوائف الدينية المعترف بها رسميا.

وقال شريف عبد السلام، المحامي بالنقض، إن قانون رقم 10 لسنة 2022 نص على مواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكني، وذلك حسب حكم المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس النواب على القانون.

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون 10 لسنة 2022 يتم تطبيقه على المنشآت العامة أو الهيئات والطوائف الدينية وغيرهما، حيث نص القانون على زيادة  القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر الزيادة في نفس الشهر من كل عام حتى 2027، ثم يتم فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد.

وأوضح أنه البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يروجون أن قانون 10 لسنة 2022 يشمل الغرض السكني والتجاري معا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ويتم ترويجه استنادا لأشخاص غير مختصين في القانون.

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بقلم أحمد الشرقاوي