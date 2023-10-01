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عمر خيرت يستعد لإحياء حفلين في دار الأوبرا

كتب:

ياسمين محمود
06:28 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
عمر خيرت

عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية يومي 3 و4 أكتوبر.

ونشر عمر خيرت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «ليلة استثنائية من دار الأوبرا المصرية.. الموسيقار عمر خيرت».

عمر خيرت يتصدر التريند بحفله في مهرجان القلعة

وتصدر الموسيقار عمر خيرت مؤخرا تريند تويتر بحفله الموسيقي الذي اختتم به مهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء.

وأعلن ذلك الحساب الرسمي لعمر خيرت بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: عمر خيرت يتصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر، في حفل ختام فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31، معكم وبكم السعادة تكتمل.

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