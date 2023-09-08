مصر بتـتكلم موسيقى.. عمر خيرت يختتم ليالي «القلعة» بحفل استثنائي

فى ليلة استثنائية، أسدل الموسيقار عمر خيرت الستار على الدورة الـ31 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وذلك فى حفل ملأ أركان قلعة صلاح الدين بأنغامه، حيث قدّم ليلة لا تُنسى لعشاقه ليختتم المهرجان لياليه بعد 14 يوماً من النجاحات المتتالية.

الموسيقار العالمي: كنت أول من شارك بالمهرجان منذ 31 عاماً.. وأحبه لأنه يجمع كل الناس

واختار «خيرت» أن يختتم مهرجان القلعة بحفل موسيقى لا يُنسى وسط حضور جماهيرى مبهر كعادته فى حفلاته الفنية، ولكن كان أهم ما يميز حفل المهرجان هو اجتماع مختلف طبقات الشعب فى حضرة موسيقاه التى قدّمها بمقطوعاته المميزة، ومنها «افتتاحية مصرية، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبدالقادر، صابر يا عم صابر، أندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة»، وجاء ذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى.

وقبل أن يصعد «خيرت» على خشبة المسرح ليُحيى ليلته الاستثنائية عبّر عن سعادته الكبيرة بوجوده فى ليلة من ليالى مهرجان القلعة وتحديداً الليلة الختامية.

وقال عن مشاركته، فى تصريحات خاصة لقناة «الحياة»، الناقل الرسمى للمهرجان: «مهرجان القلعة يعنى لى الكثير، وذلك لأننى كنت أول فنان يشارك به فى دورته الأولى قبل 31 عاماً، وكان معى المايسترو مصطفى ناجى قائد الأوركسترا حينها، وكان هذا الأمر عام 1989».

وتابع «خيرت» حديثه عن مهرجان القلعة، مشيداً بكونه نجح فى جمع كل الأذواق الفنية من كل الطبقات قائلاً: «مهرجان جميل وبيلم جمع جميل من الناس، وله فائدة كبيرة لمصر بالقوة الناعمة الخاصة بها، لأن قوة الثقافة والفن لهما تأثير كبير على الإنسان والعالم بأكمله، ولذلك فأنا أحب مهرجان القلعة لأنه يجمع كل الناس».

وجاءت ليلة الموسيقار التى زينت حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بعد سلسلة من الحفلات الغنائية المميزة التى قدمها المهرجان هذا العام فى دورته الـ31، فعلى مدار 14 يوماً كاملة شهدت قلعة صلاح الدين تنوعاً موسيقياً من خلال عدد كبير من المطربين الذين شاركوا هذا العام بحفلاتهم، والتى بدأها الفنان مدحت صالح بحفل غنائى مكتمل العدد ليعطى من خلاله إشارة انطلاق ليالى المهرجان وشاركته فى نفس الليلة الفنانة فايا يونان.

كما شهد المهرجان هذا العام إقامة ليلة من ليالى التسعينات أحياها الفنان هشام عباس والفنانة سيمون، ليستعيد الجمهور معهما الكثير من الذكريات، وأيضاً ليلة خاصة أخرى أحياها الفنان هانى شاكر والفنانة نادية مصطفى، وتوالى التنوع الموسيقى بحفلات غنائية لكل من الفنانة غالية بن على، ومحمد محسن، ونسمة محجوب، ولينا شاماميان، وأحمد جمال، ومصطفى شوقى، ومصطفى حجاج، وهذا كله إلى جانب ليلة صوفية خاصة أحياها الشيخ ياسين التهامى والمنشد أحمد العمرى.