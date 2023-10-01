ضبط 268 بطاقة تموينية بأحد منافذ «جمعيتي» بالإسكندرية

ضبطت إدارة تموين العجمي برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بأحد منافذ مشروع جمعيتي، 268 بطاقة تموينية بغرض الإتجار والتربح من أموال الدعم، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وقال المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي، حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

تموين العجمى

وأوضح «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إدارة تموين العجمى شنت حملة تموينية، أسفرت عن ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتي لحيازته وتجميعه عدد 268 بطاقة تموينية بغرض الاتجار والتربح من أموال الدعم.

حملات ضد المخالفين

ولفت محمود القلش إلى أن الحملات التموينية مستمرة بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية، لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار للحفاظ على مقدرات الدولة المخصصة لدعم المواطنين، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسواق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بكل حزم.