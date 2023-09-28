«تموين الإسكندرية» تشن حملات على الأسواق لضبط المخالفين

‏ ‏قال المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين بالإسكندرية، إنه جرى شن حملة من إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن، أسفرت عن ضبط مخزن لمبات وكشافات ليد بدون ترخيص وبدون فواتير دالة على حيازتها.

وأضاف «القلش» في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم التحفظ على الأصناف والكميات التالية:

- 21565 لمبة ليد بدون فواتير

- 8400 أسبوت ليد بدون فواتير

- 230 كشاف ليد بدون فواتير .

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأضاف أن إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي شنت حملة تموينية أسفرت عن التالي:

- تحرير محضر تصرف لبدال تمويني في 422 كجم سكر تمويني

- تحرير محضر تصرف لبدال تمويني في 40 كجم سكر تمويني

- تحرير محضر تجميع 93 زجاجة زيت تمويني

- تحرير محضر تصرف في 39 زجاجة زيت تمويني

- تحرير محضرين بيع بأزيد سجائر

- تحرير محضر امتناع وحجب سجائر

- تحرير عدد 4 محاضر بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين حيازة وبيع وعرض سجائر مجهولة المصدروإجمالي الكميات التي تم مصادرتها 712 علبة محلية ومستوردة.