انتهاء مباريات المجموعة الأولى من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد على 3 ملاعب في تمام الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الثاني

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن فوز أبو زيادة بهدفين نظيفين على فريق منية جناج، وفوز محلة دياي على كفر مجر بهدفين نظيفين، وفوز سنهور المدينة على منية المرشد بهدفين نظيفين، لافتاً أنّ ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ تشهد غداً الاثنين منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق «المنشأة الكبرى، لاصيفر، ميت الديبة، شباس الشهداء، شباس الملح، شباس الشهداء».

منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدورى بالمديرية.