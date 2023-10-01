الأمطار تقترب من 9 محافظات في الساعات المقبلة.. ورفع حالة الطوارئ

تشهد عدد من المحافظات المختلفة على رأسها القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة المقبلة، أمطارا متفاوتة الشدة، تنتشر على مناطق من قناة السويس، وشمال الصعيد ومدن السواحل الشمالية، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار بنسب 30% على محافظات من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى ومناطق من الصحراء الغربية، ومدن القناة وشمال الصعيد، لتشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية، وأجزاء من القاهرة الكبرى والمنصورة وطنطا.

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، فيما شهدت بعض المناطق سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مدينة المنصورة في الدقهلية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المدينة، اليوم الأحد، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي أثر على بعض المحافظات، فيما شهد طقس الإسكندرية ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.5 متر وهو مع تحذيرات للمواطنين مرتادي الشواطئ حال رغبة النزول إلى المياه.

طوارئ في المحافظات

ووجه عدد من المحافظين برفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي، خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي ضرب عدد من المحافظات وأثر علي انخفاض درجات الحرارة والتي وصلت إلي 21 درجة للصغري في عدد من المحافظات.

كما أعلنت محافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد رفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي مع تجهيز اطقم الطوارئ وسيارات رفع المياه في المحافظات المختلفة تحسبا لسقوط اي أمطار وتأثيرها علي الحرمة المرورية.