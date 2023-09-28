قبل الدراسة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا في «الويك إند»

يشهد طقس الإسكندرية غدا الجمعة، الذي يعد آخر إجازة أسبوعية قبل انطلاق الدراسة تحسنا نسبيا في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا، حيث إن غدا الجمعة فرصة أخيرة للاستمتاع بالإسكندرية وإن كانت درجات الحرارة مرتفعة نهارا إلًا أنها تنخفض ليلا مع انخفاض معدل الأمواج، ما يجعلها فرصة مميزة.

وبحسب توقعات الأرصاد، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ واعتدال في ارتفاع الأمواج، وغياب الأتربة.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 31 درجة مئوية، وبذلك أقل من الأيام الماضية، بينما تسجل الصغرى 24 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا حار نهارا ومعتدل نسبيا ليلا من حيث درجات الحرارة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات على الشاطئ قبل النزول.