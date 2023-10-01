«المصريين الأحرار»: مؤتمر «حكاية وطن» وضح بالأرقام كنا فين وبقينا فين

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مؤتمر حكاية وطن رصد استعادة مصر ووضعها الطبيعي والإقليمي، والشعب المصري يظل داعما وحريصًا على بذل كل الجهود والاصطفاف خلف قيادته السياسية، مؤكدًا أن مؤتمر حكاية وطن وضح بالأرقام كنا فين وبقينا فين، والأرقام لم تأتِ من فراغ في ظل ظروف صعبة بمختلف القطاعات.

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد: «لم يكن هناك أي دولة في العالم قامت بهذه الأعمال والأفعال في وقت قياسي سوى مصر، وهذا يعد إعجازا في هذه الزمن القياسي دوليا وإقليميًا، ووسط المؤامرات التي تحدث».

وتابع: «هناك حملة تبدأ من خلال حزب المصريين الأحرار بعد 3 أيام تحت عنوان بالأرقام، وتعرض كل شيء بالأرقام».