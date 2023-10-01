مع التقلبات الجوية وبدء الدراسة.. نصائح لتحسين الجهاز المناعي للأطفال

مع بداية العام الدراسي، تحاول الأمهات حماية أطفالهن من نزلات البرد المختلفة والتعرض للفيروسات، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، لذا تبحث الكثير من ربات المنازل عن كيفية رفع وتحسين كفاءة الجهاز المناعي للأبناء.

وقالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، إنّ التغذية السليمة للأطفال تعمل على تحسين الصحة ورفع كفاءة جهاز المناعة، لافتة إلى أنّ تحسن جهاز المناعة يعمل على تحسين الحالة المزاجية، بالتالى لا يتعرض الطفل إلى الأمراض النفسية من التوتر والاكتئاب.

التغذية السليمة توفر الطاقة لجسم الطفل

وقالت أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، على قناة «الناس»: «التغذية السليمة تعمل على توفير الطاقة لجسم الطفل فيستطيع اللعب وممارسة الأنشطة المختلفة، وكذلك يمارس المذاكرة وتحسن وظائف المخ مما يزيد من التحصيل الدراسي، ورفع المناعة يعني أن الطفل سيكون لديه وقاية من العدوى، وانتقالها إليه سيكون أمرا صعبا».

وأكدت أنه ينبغي التركيز على إدخال الخضروات والفاكهة في النظام الغذائي للأطفال، والابتعاد عن السكريات والمياه الغازية والعصائر المعلبة، فضلا عن عدم الجلوس أمام التليفزيون أو الهواتف لوقت متأخر والابتعاد تماما عن السهر.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.