عرض فيلم «العميل صفر» لـ أكرم حسني بأمريكا 6 أكتوبر

أعلنت شركة توزيع الأفلام العربية في أمريكا «A.M media»، موعد طرح فيلم «العميل صفر»، بطولة الفنان أكرم حسني في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في الوطن العربي.

وأوضحت أنّ فيلم «العميل صفر»، يُعرض اعتبارًا من 6 أكتوبر وحتى 12 من الشهر نفسه، أي لمدة أسبوع واحد، وذلك في عدد محدود من قاعات السينما هناك، لا سيما في نيويورك، وواشنطن، وتكساس.

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

عُرض فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي

ويأتي ذلك، بعدما عُرض فيلم «مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، مؤخرًا، في بعض دور العرض الأمريكية، حيث حظى العمل بإقبال جماهيري من الجاليات العربية الموجودة هناك.

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.