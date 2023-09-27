33.5 مليون جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما في 6 أسابيع

تجاوزت حصيلة إيرادات فيلم «العميل صفر» للفنان أكرم حسني، 33 مليون و517 ألف و267 جنيها، وذلك على مدار 6 أسابيع عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «العميل صفر» إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بـ237 ألفا و545 جنيها، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا والتي تضم أفلام أبرزها «فوي فوي، وش في وش، أولاد حريم كريم، دولارات دولارات، مرعي البريمو، ع الزيرو، وش في وش»، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها «بيت الروبي، البعبع، مستر إكس».

أبطال فيلم «العميل صفر»

فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.