4 ظواهر جوية في أول أسبوع مدارس.. والأرصاد تحذر الطلاب

شهدت عدد من المدن المصرية والمحافظات تساقط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع تعرض البلاد لمنخفض جوي تسبب في انخفاض درجات الحرارة مع انطلاق أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وتشهد المحافظات المصرية، عددا من الظواهر الجوية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر في أول أيام فصل الخريف، مع رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوي بعدد من المدن وتجهيز فرق الطوارئ وسيارات رفع المياه.

ظواهر جوية في أول أسبوع للدراسة

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن عدة ظواهر جوية تشهدها البلاد على مدار الأسبوع الجاري، أهمها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل نسبتها إلى 30% ببعض المناطق على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، والقناة وشمال الصعيد.

وتتضمن الظواهر الجوية تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ومناطق من القاهرة الكبري، والتي تزيد من فرص سقوط الأمطار على المناطق المذكورة.

كما تتضمن الظواهر الجوية نشاطا للرياح ينشط من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبلة، وتظهر بشكل واضح في محافظات شمال وجنوب سيناء ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، ومناطق من السواحل الشمالية، ومدن البحر المتوسط وجنوب البلاد.

وتعتبر الشبورة أكثر الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خاصة للطلاب المترددين على المدارس في أول أسبوع للدراسة، مع تحذيرات بضرورة الانتباه حال تحرمهم أو عبورهم أي من الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح لتفادي وقوع حوادث مرورية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع في المحافظات

تتعرض عدد من المدن والمحافظات المختلفة خلال الساعات القليلة المقبلة لموجة من انخفاض درجات الحرارة، واحتمالية سقوط أمطار بنسب تصل إلى 30% على القاهرة الكبرى وبعض محافظات الصعيد.

وتشمل مناطق سقوط الأمطار محافظات من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى ومناطق من الصحراء الغربية، ومدن القناة وشمال الصعيد، لتشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وأجزاء من القاهرة الكبرى والمنصورة وطنطا.