«الأرصاد»: طقس مضطرب في المحافظات الساحلية.. وسحب ممطرة على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم، خاصة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بسبب امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ناتج عن العاصفة دانيال، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من أنحاء البلاد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد، أنّه وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الغربية للبلاد ومطروح والإسكندرية والضبعة والسلوم وسيدي براني، يصاحبها سقوط أمطار بكميات متوسطة على ساعات متفرقة من النهار، كما يستمر تكاثر السحب الممطرة على مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

نشاط للرياح الشمالية الغربية

وأكدت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية في حالة الطقس اليوم، تكون غير مثيرة للرمال والأتربة وبسرعات تتراوح بين 35 حتى 38 كيلومترا في الساعة، على وسط سيناء وجبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشرقية والغربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة.