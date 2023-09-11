تحذير لأهالي المحافظات من طقس الساعات القادمة.. ظاهرة تؤدي لانخفاض الرؤية

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا يوضح حالة الطقس الآن، إذ تشهد محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة رياحا مثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار رعدية بمطروح، كما امتدت العاصفة إلى محافظات الدلتا.

العاصفة دانيال تصل إلى محافظات الدلتا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على توخي الحذر أثناء القيادة، نظراً لاستمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد بالعاصفة دانيال.

وأشارت إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة في محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، مطروح، دمياط، المنوفية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»، وذلك بنسب متفاوتة، على أن تكون رعدية على مطروح.

الأمطار تستمر حتى يوم 13 سبتمبر

وأوضحت الأرصاد أن العاصفة دانيال أدت إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتزداد حدتها خلال الساعات القادمة في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى، مع فرص سقوط الأمطار بنسبة 20%.

ورفعت المحافظات اليوم حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ، خاصة في «مطروح، الإسكندرية، البحيرة»، كونها أكثر المحافظات تأثرا بالعاصفة دانيال والتي يستمر تأثيرها حتى يوم الأربعاء 13 سبتمبر.