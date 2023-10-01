الهيئة الوطنية للانتخابات: نماذج توكيلات تأييد المرشحين للرئاسة.. مجانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تجدد ترحيبها بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات بالعملية الانتخابية وتحرير توكيلات المرشحين، حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيال ذلك.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان، أنها تذكر الجميع أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية مجانية بالكامل، ودون أية رسوم مالية.

متابعة العملية الانتخابية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في بيان صحفي، متابعة حسن تنفيذ قراراتها بشأن العملية الانتخابية والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحيث إن الهيئة تلقت هلال الأيام الماضية، عددًا من الاستفسارات وكذلك الشكاوى عبر قنوات التواصل المعلنة من جانبها، مع جمهور المواطنين، وكذلك كل المعنيين بالاستحقاق الانتخابي.