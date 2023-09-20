«الوطنية للانتخابات»: خطة تدريبية شاملة للمشاركين في العملية الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق على تحديد البنك الأهلي وبنك مصر وفقًا للقانون، حتى يقوم المرشحين بإيداع حساباتهم الخاصة بالحملة الانتخابية لمتابعتها ومراقبتها ومعرفة مصادر التمويل ومصادر الصرف دون سرية حسابات وذلك وفقًا للقانون.

خطة تدريبية شاملة

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّه جرى وضع خطة تدريبية شاملة للمشاركين بالعملية الانتخابية والجدد في العملية من حيث أعضاء الهيئات والجهات القضائية المنضمين حديثًا أو الموظفين بالجهاز الإداري الذين لم يسبق لهم المشاركة، لإعداد الدورة التدريبية لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الإنتخابية بداخل اللجان.

طرق التواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات

وأوضح أنّ طرق التواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، لها شقين، الأول التكنولوجي الخاص بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإلكتروني، والمتاح طوال العام ودون استفتاءات أو استحقاقات إنتخابية، أما في حالة الاستحقاق الانتخابي أو وجود أي من أنواع الانتخابات يتم تفعيل أرقام 141، و5151 لتيسير وصول الناخب الى لجنته عبر التواصل مع الـ5 طرق.