10 معلومات عن تصنيف جامعة أسوان بمؤشر جودة البحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، تميز الجامعة على مؤشر جودة البحث العلمي، وفقًا لتصنيف التايمز البريطاني في نسختها الجديدة لعام 2024.

وحصلت جامعة أسوان على المركز 427 على مستوى الجامعات العالمية في هذا المؤشر، وتصنف الجامعة أيضًا ضمن الفئة 801-1000 في التصنيف العام.

وتشارك جامعات أخرى مصرية في نفس الفئة مثل جامعة الأزهر وجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة، وجامعة دمياط، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

10 معلومات عن التصنيف الجديد لجامعة أسوان

1. أعلن رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان عن تصنيف جديد للجامعة.

2. في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024، حققت جامعة أسوان تميزًا عالميًا في مؤشر جودة البحث العلمي.

3. جامعة أسوان حصلت على المركز 427 على مستوى الجامعات العالمية في مؤشر جودة البحث العلمي.

4. في التصنيف العام، جاءت جامعة أسوان في الفئة 801-1000 في التصنيف العام.

5.جامعة أسوان تنافس جامعات أخرى في نفس الفئة مثل جامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة وغيرها.

6. جامعة أسوان حافظت على تواجدها ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا في مؤشر جودة البحث العلمي.

7. تراجعت جامعة في التصنيف العام لعدة أسباب.

8. تم تحديث منهجية ومعايير التصنيف لتشمل معايير جديدة، وتحسين شفافية وشمولية التصنيف.

9. الجامعة تحرص على تحسين التصنيف العام وتعمل على تعزيز مكانتها.

10. مكتب التصنيف الدولي يعمل على دراسة المعايير المختلفة وتقديم المقترحات لتحسين تصنيف جامعة أسوان ودعمها.